الان تتابع “التعاون الإسلامي” تُدين الاعتداء الإرهابي على محطات النفط في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية بمدينتي الدوادمي وعفيف في منطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وأكدت المنظمة في بيان لها، اليوم، أنها تدين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف مصالح الدول، وإمدادات النفط العالمية، ومحاولة زعزعة أمن واستقرار البلدان.

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