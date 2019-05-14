الان تتابع الكويت تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ النفط بالسعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365 أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيرة الذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها. واختتم المصدر تصريحه بالتضرع إلى الباري عزوجل أن يحفظ للمملكة العربية السعودية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها.

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