حكومة لبنان ستقر مشروع ميزانية 2019 بحلول الأربعاء

نقل تلفزيون إن.بي.إن عن وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قوله اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء اللبناني على مشروع ميزانية 2019 بحلول مساء غد الأربعاء.
ونقلت القناة عن الوزير قوله بعد اجتماع لمجلس الوزراء "مرتاح لأننا نتجه لنتيجة إيجابية، وتوجه رئيس الحكومة هو الانتهاء غدا من الموازنة".
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