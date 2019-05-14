خبير سعودي: لن تنجر الخليج لتصرفات إيران والقادم أكبر ضد طهران

علق الخبير العسكري د زايد العمري على حادثة التحرش على حد وصفه بدول الخليج العربية من قبل ايران. وقال العمري بدأت ايران اعتبارا من قبل امس بالتحرش بدول الخليج العربية حيث قامت باستهداف ناقلات سعودية واماراتية بالخليج العربي، واليوم وعن طريق الحوثيون حاولت استهداف بعض محطات الوقود وأضاف العمري:" لن تنجر دول الخليج العربية لهذه التصرفات فالقادم اكبر ضد طهران .

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