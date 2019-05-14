مسؤولو الصليب الأحمر الكوري الشمالي يتجهون لزيارة الصين

توجه وفد من جمعية الصليب الأحمر الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إلى الصين في زيارة رسمية، في الوقت الذي تكافح فيه سول لمواجهة نقص الغذاء المتزايد.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، إن الوفد ترأسه بيك يونج-هو نائب الرئيس التنفيذي للجنة المركزية للصليب الأحمر الكوري الشمالي، إلا أنها لم تتطرق لذكر مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وتتزامن الزيارة مع ظهور عدة تقارير تفيد بتزايد حدة مشكلة نقص الغذاء في الشمال الفقير، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان وفد كوريا الشمالية سيطلب المساعدة من الصين أثناء رحلته.

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يذكر أن الصين سبق وأن زودت كوريا الشمالية في 2016 بإمدادات إغاثة طارئة عبر الصليب الأحمر عندما أصاب إعصار ليونروك البلد الفقير بأضرار جسيمة.

وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة قد أشارا في تقرير مشترك إلى أن إنتاج المحاصيل في كوريا الشمالية العام الماضي بلغ أدنى مستوى له منذ عام 2008، وأن ما يقدر بنحو 10 مليون شخص في كوريا الشمالية أي ما يعادل 40% من سكانها، في حاجة ماسة للغذاء.

وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الأسبوع الماضي، إنه سيزود كوريا الشمالية بمضخات المياه كجزء من إجراء طارئ لمساعدة البلاد في مواجهة الوضع الحالي المتعلق بالأمن الغذائي.