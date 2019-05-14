الأردن يدين العمل الإرهابي على محطتي نفط بالسعودية

أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتي ضخ نفط تابعتين لشركة "أرامكو" في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرتين من دون طيار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الثلاثاء - "إن المملكة تدين هذا الهجوم الإرهابي الجبان بأشد العبارات، وتؤكد وقوفها مع الأشقاء في السعودية في مواجهة أي تهديد للمملكة واستقرارها".

وأضاف المتحدث "إن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة والعالم، وأن الأردن يساند الأشقاء في كل ما يتخذونه من إجراءات للحفاظ على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددا على أن أمن السعودية وأمن الخليج العربي وأمن الأردن واحد، مؤكدا تضامن الأردن الكامل مع السعودية.