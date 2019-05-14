بيان رسمي.. الجامعة العربية تُدين الهجوم على محطتين لضخ النفط بالسعودية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الهجوم الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء، محطتين لضخ النفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة، بل وللأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

ونقل السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن "أبوالغيط" قوله إن المساس بأمن أي دولة عربية هو مساسٌ بالأمن القومي العربي، مؤكدًا التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة، مشددًا على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية.