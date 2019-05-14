الكويت تستنكر حادث استهداف محطتي ضخ نفط في السعودية

استنكرت دولة الكويت، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيرة، الذي استهدف محطتي ضخ في محافظتي الدوادمي وعفيف في السعودية.

وأكد مصدر مسئول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي اليوم الثلاثاء - وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في السعودية، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة والمنطقة بأسرها، معربا عن أمله في أن يحفظ الباري - عز وجل - أمن واستقرار السعودية وسلامة مواطنيها.

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي المهندس خالد الفالح قد أعلن - في وقت سابق اليوم - أن محطتي ضخ لخط الأنابيب (شرق - غرب) تعرضتا لهجوم من طائرات بدون طيار (درون) مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في إحدى المحطات تمت السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة.