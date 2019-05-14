مصر تصدر بيانا بشأن الهجمات الجوية على السعودية

أعربت مصر عن إدانتها البالغة لاستهداف محطتي ضخ للبترول في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمى، إن مصر تتضامن مع حكومة وشعب السعودية في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من أمن واستقرار المملكة.

وشدد البيان على أن "ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة، وتنسيق على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب وجميع التهديدات المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي".

Advertisements

وأعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم أنه حدث "استهداف محدود" لمحطتي الضخ البترولية، التابعتين لشركة أرامكو بمحافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض.

وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت مسؤولياتها بالموقعين، وسيتم الإعلان لاحقاً بأي مستجدات".

بدوره، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن "استهداف أنابيب النفط تم عبر هجوم من طائرات بدون طيار مفخخة وتم السيطرة عليه بعد أن خلف أضرارا محدودة".