المغرب .. القضاء يؤجل محاكمة قيادي إخواني متهم بجريمة قتل

أقرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس في المغرب، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة عبدالعالي حامي الدين، القيادي البارز بحزب ”العدالة والتنمية“ الإسلامي الحاكم، المتهم بالمشاركة في جريمة قتل راح ضحيتها الطالب اليساري ”بنعيسى آيت الجيد“ العام 1993.

وقررت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، تأجيل محاكمة حامي الدين إلى يوم الـ 18 حزيران/يونيو المقبل، بطلب من دفاع القيادي ”الإخواني“ قصد الإطلاع على الملف، حسبما أورد موقع إرم نيوز .

وتجمهر المئات من المتظاهرين من رفاق الطالب ”آيت الجيد“ وعائلته والمتعاطفين مع قضيته، أمام الباب الرئيس للمحكمة، رافعين شعارات ضد القيادي البارز في حزب ”العدالة والتنمية“.

ويدفع حامي الدين ومحاموه بأن دافع إثارة القضية سياسي، ويُشهرون أحكامًا نهائية صدرت في القضية بعد عامين من الوقائع، من ضمنها حكم بالسجن النافذ سنتين قضاهما القيادي الإسلامي كاملتين في السجن.

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وقرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، متابعة عبدالعالي حامي الدين، يوم الـ6 من كانون الأول/ديسمبر 2018، بتهمة ”المشاركة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد“، وذلك بعدما أجرى مواجهة بينه وبين الشاهد ”الخمار الحديوي“، والذي أكد للقاضي أن المتهم حامي الدين، هو الذي تولى وضع قدمه على عنق الضحية قبل أن يضربه أحد الأشخاص بالقرب من الحي الجامعي بمدينة فاس.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى العام 1993، إثر الصراعات التي حدثت آنذاك بين الطلاب اليساريين والإسلاميين في الجامعات المغربية، إذ قام طلبة ينتمون إلى الإسلاميين بالاعتداء ضربًا على الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، المنتمي إلى ”التيار القاعدي اليساري“، بالقرب من مبنى جامعة ”سيدي محمد بن عبد الله“ في مدينة فاس؛ ما أدّى إلى مقتله.

وقضت محكمة الاستئناف في فاس حينها بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق حامي الدين و4 ممن كانوا معه، بتهمة ”المساهمة بمشاجرة وقع خلالها قتل خطأ“.