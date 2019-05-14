ترامب: سنبرم الاتفاق التجاري مع الصين في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حاليا في موقف أفضل بكثير من أي وقت مضى في المحادثات التجارية مع الصين، مؤكدا أنه سيبرم الاتفاق التجاري المرغوب مع الصين "في الوقت الصحيح".

وكتب ترامب - عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء - "بوسعنا إبرام اتفاق مع الصين غدا، قبل أن تبدأ شركاتهم بالمغادرة حتى لا تخسر أعمالها في الولايات المتحدة، لكن آخر مرة كنا قريبين أرادوا أن نعيد التفاوض بشأن الاتفاق. لا يمكن أن يحدث ذلك نحن في موقف أفضل بكثير من أي اتفاق كنا سنبرمه".

وأضاف: "سنحصل على مليارات الدولارات، ونعيد الوظائف إلى الولايات المتحدة، حيث تنتسب. تتفاوض معنا دول أخرى بالفعل لأنهم لا يريدون أن يحدث معهم ذلك. لا بد أن يكونوا جزءا من أفعال الولايات المتحدة الأمريكية. كان ينبغي أن يفعل قادتنا ذلك منذ سنوات عديدة".

وتفاوض الولايات المتحدة - منذ أشهر - الحكومة الصينية؛ سعيا للوصول إلى اتفاق تجاري يضمن للولايات المتحدة تخفيض العجز في ميزانها التجاري مع الصين وإلزام الأخيرة بترتيبات وقوانين تضمن حماية المنتجات الأمريكية، وذلك لتفادي "حرب التعريفات" الجمركية بين البلدين.

وكانت واشنطن وبكين قريبتان من الوصول إلى اتفاق تجاري "تاريخي" لتفادي حرب تجارية شاملة بين البلدين حتى الأيام الأخيرة، حين أمر ترامب بفرض زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على سلع ومنتجات صينية بقيمة مائتي مليار دولار بعد ما قال مسئولون أمريكيون إنه تراجع من جانب نظرائهم الصينيين عن تعهدات سابقة بشأن تنظيم التجارة مع الولايات المتحدة، لا سيما فيما يتعلق بسرقة الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

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وأمر الرئيس الأمريكي - السبت الماضي - بزيادة التعريفات الجمركية على واردات من الصين بقيمة 200 مليار دولار، من 10 بالمئة من قيمة المنتجات إلى 25 بالمئة، من أجل الضغط على بكين، لتنتهي جولة المفاوضات التجارية الأخيرة بين المسئولين الأمريكيين والصينيين دون التوصل إلى اتفاق.

وفرضت الصين - في المقابل - تعريفات على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار؛ الأمر الذي أثار مخاوف المراقبين من أن يؤدي إلى نشوب حرب تجارية كاملة بين البلدين.

لكن حكومتي البلدين أكّدتا - رغم ذلك - أن المفاوضات ستستمر، وأشاد ترامب - في الوقت نفسه - بسير المحادثات المتأزمة في اليومين الأخيرين، موضحا أن واشنطن قد تتراجع عن فرض تلك الرسوم بناء على ما سيجري في المحادثات المقبلة.

وقال ترامب اليوم "عندما يحين الوقت الصحيح سنبرم اتفاقا مع الصين. احترامي وصداقتي للرئيس (الصيني) شي (جينبينج) ليست محدودة ولكن، كما أخبرته في عديد المرات من قبل، لا بد أن يكون ذلك اتفاقا عظيما للولايات المتحدة أو فقط لن يكون له أي معنى".