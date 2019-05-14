إعلامي إماراتي : النظام إيراني جبان لا يوجه مباشرة وإنما يعتمد على مرتزقته

قال الإعلامي الإماراتي، سهيل العبدول، بوراشد، أن النظام الإيراني جبان لا يواجه مباشرة وإنما يرسل مرتزقته الحوثيين او التابعين لحزب نصرالله او الحشد او تنظيم الحمدين .
وأضاف في سلسلة تغريدات له بتويتر، على خلفية الهجوم الإرهابي الحوثي على محطتي ضخ النفط بالسعودية، "نظام يعلم جيداً ان وضعه مهزوز أمام العالم حتى أمام الشعب الإيراني .. وأي مواجهة مباشرة سوف تسقط النظام خلال ايّام" .
وأعتبر العبدول النظام الإيراني وما يفعله في المنطقة اعلان حرب علينا .. مستطرداً بقوله "ملالي طهران مخطئين اذا كانوا يعتقدون ان ردة فعلنا سيكون تجاه المليشيات التابعة لهم فقط إنما ستنقل المعركة الى قلب طهران والمدن الفارسية الاخرى .
وتابع "وبالنسبة لأي عربي يقف مع نظام الملالي في ايران فيجب ان يعلم ان مصيره لن يقل أبداً عن مصير الملالي" .. مخاطباً قطر بقوله "الكلام لك يا أخت شريفة تنظيم الحمدين في امارة قطر الثانوية" .
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