شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري: الهجوم الإرهابي يؤكد نيّة من يريدون ضرب أمن الخليج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استنكر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري الهجوم الإرهابي الذي استهدف محطتين لضخ النفط وسط السعودية، معتبراً أنه هجوم يؤكد نيّة من يقفون وراءه على ضرب أمن الخليج العربي واستقرار الاقتصاد العالمي. وأضاف الحريري «هذا الهجوم الذي يأتي في أعقاب استهداف ناقلات النفط تجاه المياه الإقليمية الاماراتية، هو عمل إرهابي مدان بكل المقاييس العربية والإسلامية والدولية»، مشدداً على التضامن الكامل مع المملكة قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة هذا العمل والجهات التي تقف وراءه أيا كانت.

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