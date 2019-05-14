جعجع يستنكر الأعمال التخريبية ضد الرياض

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بيروت) استنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع العمليات التخريبية التي استهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة «أرامكو» بمحافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض، وشدد على أن استنكر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع العمليات التخريبية التي استهدفت محطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة «أرامكو» بمحافظتي الدوادمي وعفيف في الرياض، وشدد على أن السعودية وقفت دائما إلى جانب لبنان ومن أبسط واجباتنا الوقوف إلى جانبها قيادة وشعبا عند تعرضها لأي مكروه. وأوضح جعجع أن هذا العمل التخريبي هو حلقة في سلسلة بدأت مع عملية التفجير التي استهدفت 4 سفن مدنية في المياه الإقليمية للإمارات العربية المتحدة الدولة الصديقة للبنان أيضا، مما يضع المنطقة على فوهة بركان.



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