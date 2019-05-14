الولايات المتحدة تمنع استيراد الكلاب من مصر

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ونشرت الهيئة الأميركية بيانا على موقعها الإلكتروني قالت فيه إنها أصدرت أمرا فيدراليا يحظر استيراد الكلاب من مصر، على أن يدخل الأمر حيز التنفيذ فورا.
وقالت إن الأمر جاء بعد اكتشاف 3 حالات لكلاب مصابة بالداء الذي يعرف أيضا بـ"السعار"، منذ مايو 2015، مشيرة إلى خطوتها تأتي لحماية الصحة العامة في البلاد.
وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها تخلصت نهائيا منذ هذا المرض عام 2007.
ولفتت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن داء الكلب، مميت لكل من البشر والحيوانات على حد سواء، مؤكدة أن استيراد كلب واحد من قد يؤدي إلى انتقال عدوى المرض إلى البشر.
ويشمل الأمر حظر استيراد الكلاب التي تأتي من مصر، حتى تلك التي تأتي عبر بلد ثالث، في حال عاشت فيها لمدة تقل عن 6 أشهر.
وقالت الهيئة الأميركية إن هذا الأمر سيستمر، حتى تتوفر ضمانات رعاية بيطرية لمنع استيراد الكلاب المصابة من مصر.
لكن في حالة واحدة يمكن استيراد الكلاب من مصر، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منها.
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مقدم من حاوي
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فيديو فوائد صحية مدهشة للحمص: ضميه لأطباق رمضان على مائدتك فوراً
بمناسبة اليوم العالمي للحمص الذي يوافق 13 من مايو كل عام، نستعرض معك الفوائد الصحية والغذائية المذهلة لتناوله، ولذلك عليك أن تضميه فوراً لأطباقك اللذيذة على الإفطار والسحور خلال شهر رمضان. بمناسبة اليوم العالمي للحمص.. إليكِ أفكار متنوعة لتناوله على السحور 7awi 1 بمناسبة اليوم العالمي للحمص.. إليكِ أفكار متنوعة لتناوله على السحور شاهدي أيضاً: بمناسبة اليوم العالمي للحمص.. إليكِ أفكار متنوعة لتناوله على السحور والحمص يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما انه مقوي لجهاز المناعة ومنشط للذاكرة ومقوي للعظام والأسنان، وهو يساهم في بناء الخلايا وأنسجة القلب والدماغ والعضلات، كما يخفض من الكولسترول الضار في الدم. ويعمل أيضاً على تنظيم مستوى السكر في الدم ويمنع الأكسدة لاحتوائه على السابونين ومن بين الفوائد الغذائية الأخرى للحمص أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين النباتي والكالسيوم والماغنسيوم والزنك والفوسفور والحديد والنحاس بالإضافة إلى الكربوهيدرات والألياف وفيتامينات ومواد معدنية والدهون غير الضارة. كما أنه يحتوي كذلك على الألياف الذائبة في الماء وعلى أنواع من السكريات المعقدة التي تساهم في تنظيم نسبة السكر والكولسترول في الدم. ولكي تكتشفي المزيد من فوائد الحمص.. شاهدي الفيديو أعلاه! المزيد: أعشاب تعالج الاكتئاب وتقلل أعراضه.. تعرفي عليها في هذا الفيديو فيديو نصائح مجربة تحارب زيادة الوزن في رمضان.. تعرفي عليها فيديو طريقة عمل لفائف الكوسة بحشو السمك.. وصفة صحية لرجيم الكيتو فيديو أسهل طريقة لإعداد غموس الأفوكادو.. استمتعي بأشهى المقبلات الصحية تم نشر هذا المقال على مواقع حاويمواقع حاوي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.