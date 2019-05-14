خبير شؤون دولية: أمريكا تحاول منع إيران من ضرب مصالحها في الشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد سيد خبير الشؤون الدولية، إنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط وحلفائها، من خلال الإنذارات المتتالية التي يبعثها إلى النظام الإيراني، موضحا أنّ أمريكا لن تتسامح مع أي توجهات للنظام الإيراني، في أي نظام يستهدف الولايات المتحدة أو حلفائها.
وأضاف سيد خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هناك توجهات إيرانية لاستهداف قواعد أمريكية في الشرق الأوسط والخليج العربي، لذا ترغب الولايات المتحدة في فرض العقوبات، واستمرار إيران بهذه الانتهاكات يؤدي إلى المزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وزاد الخبير في الشؤون الدولية أنّ المواجهة العسكرية بين الجانبين مستبعدة بعض الشيء، لكن قد يكون هناك تهورا في ضرب الملاحة البحرية في المنطقة، مثلما حدث في المياه الإقليمية الإماراتية، لافتا إلى أنّ النظام الإيراني أصبح في أزمة شديدة، وستحاول الدفاع عن اقتصادها بكل الأشكال.
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