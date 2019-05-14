عاجل| الحوثيون: يعلن استهداف محطات بترول السعودية بـ 7 طائرات بدون طيار

كتب: نرمين عفيفي أعلن المتحدث باسم ميليشيات الحوثي، أن 7 طائرات مسيرة استهدفت محطة الضخ قرب ينبع، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها. وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أعلن استهداف محطتي ضخ لخط أنابيب "شرق - غرب" بهجوم إرهابي، وتوقف الضخ في الخط المتضرر، بينما أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن السعودية، وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة أرامكو، في محافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، حسب ما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وتصاعد التوتر في الخليج بعد تعرضت...

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