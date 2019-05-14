الحكومة توافق على شروط القبول والمصروفات الدراسية للعام الدراسي 2019/2020 بمدارس النيل

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، بحضور عدد من المسئولين والدكتور عبدالوهاب الغندور، امين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء مصر، ورئيس مجلس امناء وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتورة سلافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلي أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع علي توصيات الدراسة الاقتصادية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية، حيث سيتم تسويق...