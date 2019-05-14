كتبت هند مختار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، بحضور عدد من المسئولين والدكتور عبدالوهاب الغندور، امين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتورة ميرفت الديب، عضو المجلس الاستشارى الرئاسى لعلماء مصر، ورئيس مجلس امناء وحدة شهادة النيل الدولية، والدكتورة سلافة جويلى مدير وحدة شهادة النيل الدولية.
وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلي أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع علي توصيات الدراسة الاقتصادية الخاصة بوحدة شهادة النيل الدولية، حيث سيتم تسويق...
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة توافق على شروط القبول والمصروفات الدراسية للعام الدراسي 2019/2020 بمدارس النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.