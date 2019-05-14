انقطاع المياه عن مناطق رمسيس وأمن الدولة والجبل الأخضر بسبب كسر فى خط رئيسى

كتب أحمد حسن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى، انقطاع المياه عن مناطق " امتداد رمسيس 1 و2 ومنطقة المهمات ومنطقة بانورما الجبل الأخضر ومنطقة أمن الدولة"، وذلك بسبب الكسر المفاجىء للخط الرئيسى قطر 800 متر بشارع اسماعيل الفنجرى تقاطع صلاح سالم.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الانتهاء من أعمال الإصلاح فى أقل فترة زمنية ممكنة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125".

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