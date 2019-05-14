رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن أو طهران بالحرب

أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أنه "لا رغبة لدى ​واشنطن​ و​طهران​ في خوض الحرب"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​ لا ترغبان في الحرب"، لافتا إلى أن "العراق على تواصل مع كلا الجانبين".

ولفت إلى أن "الصراع بين طهران وواشنطن، وهما حليفتان رئيستان ل​بغداد​، وعدوتان لبعضهما البعض، يشكل ملفا معقدا يعمل عليه العراق بجهد كبير من أجل التوصل إلى حلول".