أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أنه "لا رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة الأميركية وإيران لا ترغبان في الحرب"، لافتا إلى أن "العراق على تواصل مع كلا الجانبين".
ولفت إلى أن "الصراع بين طهران وواشنطن، وهما حليفتان رئيستان لبغداد، وعدوتان لبعضهما البعض، يشكل ملفا معقدا يعمل عليه العراق بجهد كبير من أجل التوصل إلى حلول".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن أو طهران بالحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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