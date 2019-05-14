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رئيس الوزراء العراقي: لا رغبة لدى واشنطن أو طهران بالحرب

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أكد رئيس الوزراء ​العراق​ي ​عادل عبد المهدي​ أنه "لا رغبة لدى ​واشنطن​ و​طهران​ في خوض الحرب"، مشيراً إلى أن "​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​ لا ترغبان في الحرب"، لافتا إلى أن "العراق على تواصل مع كلا الجانبين".

ولفت إلى أن "الصراع بين طهران وواشنطن، وهما حليفتان رئيستان ل​بغداد​، وعدوتان لبعضهما البعض، يشكل ملفا معقدا يعمل عليه العراق بجهد كبير من أجل التوصل إلى حلول".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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