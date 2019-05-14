اكد سفير ومندوب ​ايران​ في منظمة ​الامم المتحدة​ ​مجيد تخت روانجي​ ان "​طهران​ ترفض التفاوض في ظل القوة والتهديد"، واصفاً التقارير التي افادت بارسال قوات اميركية الى منطقة غرب اسيا بانها حرب نفسية، قائلا: "اننا لا نعتزم اثارة مواجهة الى الجوار منا لانه لا احد ينتفع من وراء ذلك ما عدا عدد محدود تحدثت عنهم فيما سبق وهم البعض في ​واشنطن​ والبعض كذلك في جوارنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب ايران بالامم المتحدة: لاتفاوض في ظل القوة والتهديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.