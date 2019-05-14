خارجية مصر دانت استهداف محطتي ضخ للبترول بالسعودية

أعربت ​وزارة الخارجية المصرية​ عن إدانتها "استهداف محطتيّ ضخ للبترول في كلّ من محافظة الدوادمي ومحافظة عفيف بمنطقة الرياض في ​السعودية​". وأكّدت في بيان "تضامن مصر مع حكومة وشعب السعودية في التصدّي للمحاولات كافّة الساعية للنيل من أمن السعودية واستقرارها"، مشدّدةً على "ما يجمع البلدين من روابط أخوية وعلاقات راسخة، وتنسيق على أعلى مستوى من أجل مواجهة التحديات المُشتركة والتصدي للإرهاب والتهديدات كافّة المُستهدِفة أمنهما القومي والأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي".

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