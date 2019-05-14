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خارجية الكويت دانت بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف محطتي ضخ بالسعودية

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أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ​الكويت​ية، في تصريح إلى "وكالة الأنباء الكويتية- كونا"، عن إدانة الكويت واستنكارها بأشدّ العبارات "الهجوم الإرهابي عبر الطائرات المسيّرة الّذي استهدف محطّتي ضخّ في محافظتي الدوادمي وعفيف في ​​".

وأكّد "وقوف الكويت إلى جانب السعودية ودعمها التام للإجراءات كافّة الّتي تتّخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، في مواجهة الأعمال الإرهابية الّتي تستهدف أمن واستقرار السعودية والمنطقة بأسرها"، متضرّعًا إلى الله أن "يحفظ للسعودية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها".

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