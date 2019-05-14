رضائي: دخول حاملة الطائرات الاميركية الى المنطقة رفع معنوياتنا

أكد قائد حرس الحدود ال​ايران​ي العميد ​قاسم رضائي​ ان "دخول حاملة الطائرات الاميركية الى المنطقة ليس فقط لم يؤثر سلبا على معنوياتنا، بل رفع تسبب في تعزيز معنويات قواتنا في حرس الحدود"، مشيراً إلى أن "المعنويات الإلهية والولائية العالية لحرس الحدود، أدت الى ان لا تكون لدينا اية مخاوف بشأن امن الحدود، ورغم ذلك، فإننا جاهزون دوما للتعامل مع اي عوامل قد تهدد امن الحدود".

ولفت إلى ان "التهديدات كثيرة في اطراف حدودنا، ولكن الامن داخل الحدود مستتب بأعلى مؤشراته، ولا توجد دولة كالجمهورية الاسلامية الايرانية تتعرض لهذا الحجم من التهديدات حول حدودها، ولكنها مع ذلك أكثر الدول أمنا في العالم"، مشيراً إلى أن "ايران لديها 8755 كيلومترا من الحدود البرية و2700 كيلومتر من الحدود البحرية مع 15 دولة مجاورة، تعتبر ثالث دولة بعد ​روسيا​ و​الصين​ بعدد دول الجوار، ولكن نسبة الى مساحتها تعتبر الاولى في العالم والامر الذي يجعل مسؤولية حرس الحدود مسؤولية جسيمة وحساسة".