خارجية البحرين دانت استهداف محطتي ضخ نفط بالسعودية: عمل إرهابي تخريبي جبان

عبّرت وزارة الخارجية البحرينية، عن استنكارها وإدانتها الشديدين لـ"الهجوم الإرهابي بطائرات من دون طيار مفخّخة، الّذي تعرّضت له محطّتا ضخّ لخط الأنابيب الّذي ينقل نفط السعودية من حقول النفط بالمنطقة الشرقية، إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، في عمل إرهابي تخريبي جبان يستهدف أمن واستقرار السعودية والمنطقة، ويهدّد سلامة إمدادات الطاقة للعالم".
وأشادت في بيان، بـ"جهود السعودية في التعامل مع هذا العمل التخريبي الخطير"، مشدّدةً على "موقف البحرين المتضامن بقوّة الّذي يقف في صفّ واحد مع السعودية ضدّ كلّ من يحاول تهديد أمنها أو المسّ من مصالحها واستقرار شعبها".
وأكّدت الخارجية "ضرورة تحرّك المجتمع الدولي بكلّ حسم للتصدّي لجميع الجماعات والتنظيمات الإرهابية، ومن يقف وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى لإثارة التوتّر والعنف والفوضى في المنطقة، وردعها حفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".
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