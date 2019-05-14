الدفاع الاسبانية: سحب فرقاطة من بعثة أميركا في الخليج الفارسي

أعلنت وزارة الدفاع الاسبانية "إنها سحبت مؤقتا فرقاطة من مجموعة قتالية تقودها ​الولايات المتحدة​ في ​الخليج الفارسي​"، مشيرةً إلى أن "القائمة بأعمال وزيرة الدفاع مرجريتا روبلز ستشرح الأسباب في وقت لاحق يوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي في ​بروكسل​".

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