الجامعة العربية: استهداف محطتي النفط بالسعودية يهدد أمن العالم واقتصاده

أعربت ​جامعة الدول العربية​ عن إدانتها "الإستهداف الإرهابي لمحطتي ضخ ​النفط​ وسط ​السعودية​"، مشدّدةً على أنّ "الاستهداف الإرهابي للمحطتين تهديد خطير لأمن المنطقة". وأكّدت أنّ "الاستهداف يهدّد أمن العالم واقتصاده"، مركّزةً على "ضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الأعمال الإجرامية في المنطقة".

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