"البنتاغون": وكلاء إيران وراء استهداف قطاع النفط الخليجي

أفادت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" بأن "المعلومات تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران، وراء عمليات تخريب تستهدف قطاع النفط الخليجي"، مشيرةً إلى أنه "تعرضت محطتا ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، إلى هجوم بطائرات من دون طيار، في وقت سابق الثلاثاء".
ولفتت إلى أن "المعلومات الأولية تدل على أن مجموعات مدعومة من إيران وراء عمليات تخريب".
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