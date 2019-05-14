توقيف عدد من الأشخاص بينهم رجل دين لقيامهم بحفريات تحت كنيسة مار يوحنا بتنورين

افادت معلومات صحافية أنه "بعد ​مداهمة​ ليلية لكنيسة مار يوحنا في ​تنورين​، أوقفت ​شعبة المعلومات​ في ​طرابلس​ مجموعة من الأشخاص بينهم رجل دين على خلفية معلومات، عن قيام الموقوفين بتنفيذ ​حفريات​ تحت الكنيسة ونبش قطع ذهبية وأيقونات ومن ثم بيعها". واوضحت المعلومات ان "مجموعة من عدة أشخاص يصل عددهم الى 12 تناوبوا منذ فترة طويلة على الحفر خلال ساعات الليل، الى ان تم اكتشاف ما كانوا يقومون به حيث تمت مداهمتهم وضبطهم بالجرم المشهود ليل الاحد - الاثنين بينما كانوا ينبشون في الأرض تحت مذبح الكنيسة".

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