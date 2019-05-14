خليل من السراي: النتائج ايجابية وتوجه الحريري هو الانتهاء غدا من الموازنة

أكد وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له بعد انتهاء جلسة الحكومة المنعقدة في السراي الحكومة برئاسة رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ "أنني مرتاح لاننا نتجه لنتيجة ايجابية وتوجه الحريري هو الانتهاء غدا من ​الموازنة​".

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