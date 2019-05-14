بوصعب: أنجزت موازنة وزارة الدفاع دون المس برواتب العسكريين والمتقاعدين

أعلن وزير الدفاع الوطني ​الياس بو صعب​ في تصريح بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ أن "موازنة ​وزارة الدفاع​ أنجزت باستثناء ما يتعلق بالتدبير"، مشيرا الى "أننا حققنا تخفيضاً كبيراً دون المس لا برواتب العسكريين والمتقاعدين ولا بتعويضاتهم ولا بالطبابة".

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