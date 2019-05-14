اعلنت لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين "انها اكدت في اجتماعها مع وزير الدفاع الياس بو صعب رفضها القاطع لكل ما يشاع عن قبولها باقتطاع نسبة 3 في المئة من معاشات العسكريين التقاعدية لأي سبب كان"، معتبرةً أن "موجبات فرض هذه الضريبة اليوم لتحقيق المساواة مع سائر موظفي القطاع يستوجب في المقابل اعادة النظر في نسب الزيادة المتدنية والممنوحة لهم بموجب السلسلة".
وفي بيان لها، أكدت اللجنة "موقفها النهائي بعدم المس بحقوق العسكريين مهما تكن الأسباب والذرائع، ومواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب واقلاع الحكومة عن سياسة استهداف العسكريين بصورة عامة والمتقاعدين خاصة عند كل استحقاق"، داعيةً كافة العسكريين المتقاعدين للتعاضد والتكاتف والتعبئة لمواجهة كل محاولات ضرب امنهم الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة العسكريين المتقاعدين: نرفض ما يشاع عن قبولنا اقتطاع نسبة 3 بالمئة من الرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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