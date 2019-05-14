الجراح: اليوم انتهينا من موازنة وزارتي التربية والدفاع

لفت وزير الإعلام جمال الجراح، في مؤتمر صحافي بعد غنتهاء جلسة مجسل الوزراء الى أن "جملة الأفكار التي تم تقديمها حول الموزانة هي إصلاحية للقانون الضريبي والعقاري ولمرفأ بيروت"، مشيرا الى أن "معظم الوزراء قدموا أفكارا بعضها خطيا وأخرى شفيهة، والتي يتم التوافق عليها ستتحول الى مشاريع قوانين".
وأوضح "أننا اليوم انتهينا من موازنة وزارتي التربية والدفاع، ووزيري التربية والدفاع قدما اليوم اقتراحاتهم حول التخفيض"، معلنا أن "مجلس الوزراء سيعقد يوم غد جلستين الأولى عادية عند الساعة 12 ظهرا والثانية بعد الإفطار".
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