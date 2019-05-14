الحريري استنكر استهداف محطتين لضخ النفط بالسعودية: عمل إرهابي مدان بكل المقاييس

أعلن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ "أنّني أستنكر الهجوم الإرهابي الّذي استهدف محطّتين لضخّ ​النفط​ وسط ​السعودية​، وأعتبر أنّه هجوم يؤكّد نيّة من يقفون وراءه على ضرب أمن ​الخليج العربي​ واستقرار ​الاقتصاد العالمي​". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "هذا الهجوم الّذي يأتي في أعقاب استهداف ناقلات النفط تجاه المياه الإقليمية الإماراتية، هو عمل إرهابي مدان بكلّ المقاييس العربية والإسلامية والدولية"، مشدّدًا على "التضامن الكامل مع السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا في مواجهة هذا العمل والجهات الّتي تقف وراءه أيًّا كانت".

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