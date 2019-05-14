LBC: الحكومة قررت إجراء قراءة أخيرة لمشروع الموازنة في جلستي الغد

علمت قناة "LBC" أن "​مجلس الوزراء​ قرر إجراء قراءة أخيرة لمشروع ​الموازنة​ في جلستي الغد، على أن تنتقل بعدها الجلسة الاخيرة إلى ​بعبدا​ لاقرار الموازنة وإحالتها الى ​مجلس النواب​".

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