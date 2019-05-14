الوفد النيابي اللبناني واصل لقاءاته ببرلين واستعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية وقضايا النازحين

واصل الوفد النيابي الّذي يضمّ النواب ​نعمة افرام​، ​علي بزي​، ​إدي أبي اللمع​، ​فيصل الصايغ​ و​بولا يعقوبيان​، لقاءاته في ​برلين​، حيث عرض مع رئيسة قسم الاقتصاد وحقوق الإنسان ايرينه ماريا بلانك، موضوع تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.

وانتقل الوفد إلى ​البرلمان الألماني​، حيث لبّى دعوة عشاء عمل سياسي أقامها على شرفهم رئيس المجموعة البرلمانيّة المعنيّة بالدول الناطقة بالعربية في ​الشرق الأوسط​ والأدنى ميشانيل هينريش، بحضور بعض النواب الألمان من مختلف الأحزاب السياسيّة وتبادل الجانبان قضايا سياسيّة عامّة وتطوّراتها على مستوى المنطقة والعالم.

واستعرض الوفد النيابي ال​لبنان​ي، الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة في لبنان والمنطقة والعالم، مع المدير العام للإدارة السياسيّة في الخارجية الألمانية فيليب اكرمان، وذلك في مقرّ ​وزارة الخارجية الألمانية​ في برلين

كما ناقش الجانبان قضايا ​النازحين السوريين​ و"​صفقة القرن​" والتوتّرات الحاصلة على مستوى الإقليم، إضافة إلى "​مؤتمر سيدر​" و​قانون الموازنة​. وأكّد المسؤول الألماني "دعم بلاده للبنان في تجاوز أزماته وتحدياته الراهنة".