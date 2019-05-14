الوفد النيابي اللبناني واصل لقاءاته ببرلين واستعرض الأوضاع السياسية والاقتصادية وقضايا النازحين

واصل الوفد النيابي الّذي يضمّ النواب نعمة افرام، علي بزي، إدي أبي اللمع، فيصل الصايغ وبولا يعقوبيان، لقاءاته في برلين، حيث عرض مع رئيسة قسم الاقتصاد وحقوق الإنسان ايرينه ماريا بلانك، موضوع تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وانتقل الوفد إلى البرلمان الألماني، حيث لبّى دعوة عشاء عمل سياسي أقامها على شرفهم رئيس المجموعة البرلمانيّة المعنيّة بالدول الناطقة بالعربية في الشرق الأوسط والأدنى ميشانيل هينريش، بحضور بعض النواب الألمان من مختلف الأحزاب السياسيّة وتبادل الجانبان قضايا سياسيّة عامّة وتطوّراتها على مستوى المنطقة والعالم.
واستعرض الوفد النيابي اللبناني، الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة في لبنان والمنطقة والعالم، مع المدير العام للإدارة السياسيّة في الخارجية الألمانية فيليب اكرمان، وذلك في مقرّ وزارة الخارجية الألمانية في برلين
كما ناقش الجانبان قضايا النازحين السوريين و"صفقة القرن" والتوتّرات الحاصلة على مستوى الإقليم، إضافة إلى "مؤتمر سيدر" وقانون الموازنة. وأكّد المسؤول الألماني "دعم بلاده للبنان في تجاوز أزماته وتحدياته الراهنة".
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