هيئة التنسيق النقابية نفت إعلانها عن بدء إضرابها العام والشامل إبتداءاً من يوم غد

نفت هيئة التنسيق النقابية "ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أعلنت عن بدء إضرابها العام والشامل إبتداءاً من يوم الأربعاء الواقع في 2019/5/14 مع مقاطعة الإمتحانات الرسمية تصحيحاً ومراقبةً"، مؤكدةً أن "ما جاء في هذا البيان هو محض كذب فالهيئة لم تعلن حتى الساعة أي خطوة بهذا الشأن ، وموقفها واضح لا لبس فيه".
وفي بيان لها، أعلن الهيئة أن جلساتها وإجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جلسات مجلس الوزراء والقرارات التي سوف تصدر عنه وستقرر إعلان الخطوات المناسبة منذ لحظة صدور أي قرار يتعلق بالمس بالحقوق والمكتسبات.
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