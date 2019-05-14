هيئة التنسيق النقابية نفت إعلانها عن بدء إضرابها العام والشامل إبتداءاً من يوم غد

نفت ​هيئة التنسيق النقابية​ "ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها أعلنت عن بدء إضرابها العام والشامل إبتداءاً من يوم الأربعاء الواقع في 2019/5/14 مع مقاطعة ​الإمتحانات الرسمية​ تصحيحاً ومراقبةً"، مؤكدةً أن "ما جاء في هذا البيان هو محض كذب فالهيئة لم تعلن حتى الساعة أي خطوة بهذا الشأن ، وموقفها واضح لا لبس فيه".

وفي بيان لها، أعلن الهيئة أن جلساتها وإجتماعاتها مفتوحة لمواكبة جلسات ​مجلس الوزراء​ والقرارات التي سوف تصدر عنه وستقرر إعلان الخطوات المناسبة منذ لحظة صدور أي قرار يتعلق بالمس بالحقوق والمكتسبات.