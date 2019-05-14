اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الإعتداء على السعودية إيراني، أما الحوثيون فهم ذراعٌ تحركه إيران كما تحرك أدواتها في لبنان والعراق وسوريا، مشروع ملالي إيران إستنزاف المنطقة وابتزازها بالفوضى والعنف، هذا المشروع مدمِّر ويجب مواجهته ومنعه من تحقيق أهدافه وكل التضامن مع المملكة العربية السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي أكد تضامنه مع السعودية: الحوثيون ذراع تحركه إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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