اعتبر الوزير السابق ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن "الإعتداء على ​السعودية​ ​إيران​ي، أما ​الحوثيون​ فهم ذراعٌ تحركه إيران كما تحرك أدواتها في ​لبنان​ و​العراق​ و​سوريا​، مشروع ملالي إيران إستنزاف المنطقة وابتزازها بالفوضى و​العنف​، هذا المشروع مدمِّر ويجب مواجهته ومنعه من تحقيق أهدافه وكل التضامن مع ​المملكة العربية السعودية​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي أكد تضامنه مع السعودية: الحوثيون ذراع تحركه إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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