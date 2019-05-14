بديلًا عن تابلت أولى ثانوي.. 3 حالات تلجأ فيها وزارة التعليم للامتحان الورقي

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للعمل على إنجاح تجربة التابلت، في امتحانات الصف الأول الثانوي، التي تنطلق خلال الفترة من الأحد الموافق 19 / 5 الجاري وحتى الخميس 30 / 5 .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة مع مديري الإدارات التعليمية بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، ومحمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وهالة عبد الله، مدير هيئة الأبنية التعليمية، ومسئولي الكهرباء لبحث ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الصف الأول الثانوي.

وأكد "آمنة" على تأمين غرفة السيرفر وإحكام غلقها مع تعيين نوباتجي عليها مع بحث إمكانية توفير 5 مولدات كهرباء احتياطية بكل إدارة تعليمية لمواجهة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي إن حدثت.

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ووجه المحافظ بعمل صيانة لجميع المحولات ومراجعة جميع المدارس مع تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام تعمل على مدار الـ24 ساعة يتم ربطها بغرف العمليات الفرعية بالمديرية وبالإدارات التعليمية بنطاق المحافظة للمتابعة اللحظية لأعمال الامتحانات وتلقي أي شكاوى قد تَرِد.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جميع طلاب المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة سوف يؤدون الامتحان إلكترونيًا خلال الفترة الصباحية، أما طلاب المنازل والخدمات فسيتم عمل امتحان ورقي لهم طبقا لتعليمات الوزارة، وسيكون في الفترة المسائية داخل المدارس الحكومية طبقا للجدول المعد للامتحان، كما سيجرى اتخاذ الاحتياطات تحسبًا لحدوث أي ظروف طارئة مع بداية الامتحانات بطباعة امتحان ورقي لطلاب الفترة الصباحية وامتحان آخر ورقي لطلاب الفترة المسائية.

وأشار "سعد"، إلى أن إجمالي عدد المتقدمين لآداء امتحان الصف الأول الثانوي هذا العام يبلغ 28 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في 107 مدارس بنطاق المحافظة.