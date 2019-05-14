نائب وزير الخارجية يؤكد انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أكد السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية، انفتاح مصر على تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، وتنسيق المواقف القارية؛ للدفاع عن المصالح الإفريقية في المحافل الدولية.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها نائب وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، في ختام أعمال الدورة الـ 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 24 أبريل إلى 14 مايو الجاري، وسبقتها أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية يومي 22 و23 أبريل الماضي.

وأشار لوزا إلى ضرورة تكامل الجهود الحكومية مع الدعم المقدم من المجتمع المدني؛ لبلوغ الهدف المنشود، وهو الارتقاء بحقوق الإنسان، وتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية.

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من جهتها، أشادت سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحفاوة الاستضافة والإمكانيات التي وفرتها مصر لإنجاح وتيسير عمل اللجنة.

وأكدت تشرف مفوضي اللجنة بمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وما مثله ذلك من فرصة مواتية؛ لتعرف اللجنة على ما تحقق على المستوى الوطني في مجال الارتقاء بحقوق الإنسان في مصر، وبالأخص حقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما كان محل إشادة اللجنة.

وأشارت إلى أهمية الحوارات وتبادل الخبرات التي تشهدها دورات اللجنة، بما في ذلك مناقشة التقارير الدورية للدول الإفريقية، حيث تم استعراض تقارير مصر وليسوتو وجامبيا خلال هذه الدورة.