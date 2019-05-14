لافروف يأمل في التوصل لحلول محددة لتطوير العلاقات الروسية-الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):
أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، عن أمله في ابتكار حلول محددة لتطوير علاقات بلاده مع الولايات المتحدة.
وقال لافروف، خلال افتتاح محادثاته مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو اليوم في منتجع سوتشي، إنه يتوقع التوصل إلى مقترحات محددة بهدف تطوير العلاقات الروسية- الأمريكية.
وتابع لافروف - بحسب ما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية: "يحدوني الأمل في أن نتمكن اليوم من التوصل إلى مقترحات محددة بهدف إخراج العلاقات الروسية -الأمريكية من الوضع الحزين الحالي، الذي وصل إليه (البلدان) نتيجة لأسباب موضوعية وذاتية مختلفة".
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