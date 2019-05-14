تعرف على سعر الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: استقر سعر الدولار في 10 بنوك عاملة في مصر مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء. وسجل سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، وكريدي أجريكول، 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنوك قناة السويس، التجاري الدولي، والإسكندرية 17.02 جنيه للشراء، و17.12 جنيه للبيع. Advertisements وظل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي ثابتا عند 17.03 جنيه للشراء، و17.13 جنيه للبيع. كما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك البركة عند 17.04 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع. وثبت بنك التعمير والإسكان سعر الدولار عند 17.04 جنيه للشراء، و17.14 جنيه للبيع. وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.13 جنيه للشراء، و17.20 جنيه للبيع.

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