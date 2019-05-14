6 شركات تتنافس على تنفيذ محطة طاقة شمسية لشركة فودافون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية في شركة فودافون مصر، إن الشركة بدأت إجراءات الفحص الفني والمالي للشركات المتنافسة على تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية، التي تعتزم الشركة إنشائها.

وأضاف عصام أن عدد الشركات المشاركة في المناقصة بلغ 6 شركات محلية وعالمية بعد استبعاد العروض المقدمة من أربع شركات أخرى.

وقال عصام إن الشركة تخطط للانتهاء من إجراءات اختيار الشركة المنفذة للمحطة خلال 6 أشهر.

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من جانب أخر قال عصام، إن الشركة تجري حاليًا مفاوضات مع مرفق تنظيم الكهرباء لربط محطة الشركة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بالشبكة العامة للكهرباء.

وأضاف أن فودافون مصر تستهدف تزويد الشبكة المحلية بالكهرباء المولدة من محطتها التى ستعمل بالطاقة الشمسية ليتم عمل مقاصة من استخدامات الشركة للكهرباء .

وكانت فودافون مصر أعلنت في مارس الماضي عن عزمها التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وذلك بطرحها مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية لإمداد الشبكة وكافة مرافق شركة فودافون مصر بالطاقة الشمسية، لتصبح بذلك الشركة الأولى التى تتحول إلى إنتاج الطاقة بدلًا من استهلاكها فقط، ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما بين 20 إلى 50 ميجاوات، وتبلغ تكلفتها أكثر من نصف مليار جنيه تشمل إنشاء المحطة وتكاليف توليد الطاقة وتوزيعها للاستخدام.