الجامعة العربية: استهداف محطتي نفط بالسعودية تهديد خطير لأمن المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أدان أحمد أبوالغيط ،الأمين العام لجامعة الدول العربية ،بأشدالعبارات الهجوم الذي استهدف صباح اليوم الثلاثاء محطتين لضخ النفط في السعودية باستخدام طائرات بدون طيار، مؤكدا أن هذه الأعمال الإرهابية تنطوي على تهديد خطير لأمن المنطقة والأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان صحفي اليوم ، إن الامين العام أكد أن المساس بأمن أي دولة عربية هومساسٌ بالأمن القومي العربي ، مشدداً على ضرورة تعزيز التكاتف الدولي لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية.

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وأكد أبو الغيط على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه التهديدات الإرهابية التي تهدف إلى إثارة الاضطرابات في المنطقة .

كان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أكد في وقت سابق اليوم تعرض محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب، الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، لهجوم من طائرات بدون طيار مفخخة.

وجاء هذا بعدما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين في اليمن بأن سبع طائرات مسيرة نفذت هجمات طالت منشآت حيوية سعودية "رداً على استمرار العدوان والحصار على أبناء شعبنا".