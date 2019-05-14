لتنبيه المحافظ.. "اصحى يا نايم" حملة شعبية في أسوان لمواجهة السلبيات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

دشن عدد من الأهالي في محافظة أسوان حملة شعبية تحت عنوان "اصحى يا نايم" بهدف تنبيه المحافظ بالمشاكل التي يعاني منها المواطنين.

وقال "عبد الناصر صابر، مرشد سياحي ومؤسس حملة اصحى يا نايم"، إن الحملة هدفها وضع المشاكل أمام المسئولين دون تهوين أو تهويل، وعلى رأسهم اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان وجهازه التنفيذي من رؤساء المدن ووكلاء الوزرات، كما ينبه المسحراتي الأهالي لوقت السحور في رمضان فإننا ننبه المسئولين بضرورة التحرك وإنهاء مشاكل المواطنين.

وأضاف "صابر" المحافظة السياحية العريقة تعاني على مدار السنوات الأخيرة من الاهمال وانتشار القمامة وتدني الخدمات وانهيار قطاع البنية التحتية، قبل أن نتفاءل خيرًا بقدوم اللواء أحمد إبراهيم محافظًا لأسوان في نفس التوقيت الذى أولت فيه القيادة السياسية اهتماما كبيرا بالمحافظة واختارتها عاصمة للثقافة والاقتصاد والشباب في أفريقيا وتوقعنا أن يتغير الحال.

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وتابع، لكن للأسف حدثت بعض الاصلاحات الشكلية فقط قبل وأثناء انعقاد مؤتمر الشباب العربي الأفريقي وعادت الأمور إلى سابق عهدها عقب انتهاء المؤتمر

وأضاف هاني يوسف من أبناء أسوان، بعض المسئولين يعتقدون أن المناصب التي يحصلون عليها هي مكافأة لنهاية الخدمة ويظلون في مكاتبهم لا يغادرونها حتى انتهاء مدة شغلهم للمنصب وللأسف هذا الوضع ينطبق على معظم قيادات أسوان ما أدى إلى سوء الأوضاع وانتشار القمامة في مدينة أسوان.

وتابع "يوسف"، "مدينة أسوان الفائزة بلقب ثاني أجمل المدن على مستوى الوطن العربي عام 2010، تحولت إلى مدينة للقمامة والكلاب الضالة وطفح المجاري وانقطاع مياه الشرب.

واختتم قائلًا "نطالب من خلال حملة اصحى يا نايم جميع المسئولين بتحمل مسئولية مناصبهم والعمل بسرعة على إنهاء المشكلات لتعود المدينة إلى سابق عهدها وجمالها.