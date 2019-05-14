سفارة واشنطن بالخرطوم تحمل المجلس العسكري مسؤولية سقوط 6 قتلى أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى السودان، أنها تحمل المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية سقوط 6 قتلى أمس، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".
وكانت لجنة أطباء السودان المركزية أعلنت اليوم، مقتل 6 أشخاص بينهم ضابط من الجيش، بالهجوم الذي نفذه مجهولون ضد المعتصمين أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.
وقالت مصادر طبية من المستشفيات المشيدة داخل مقر الاعتصام إن عدد المصابين في أحداث الاثنين ارتفع إلى 100 مصاب معظمهم بالرصاص الحي.
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