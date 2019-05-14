قالت مصادر اعلامية سودانية انه سمع اطلاق نار كثيف في ميدان الاعتصام بالخرطوم و قالت مصادر طبية انه تم تسجيل عشرات الجرحى في صفوف المعتصمين بعضهم في حال الحرجة

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل -- اطلاق نار كثيف في ميدان الاعتصام بالخرطوم و عشرات الجرحى بعضهم في حال الخطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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