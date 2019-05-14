الصين: سياسة واشنطن تهدد وجود منظمة التجارة العالمية

أعلنت الصين، أن السياسة التجارية الأمريكية، تهدد وجود منظمة التجارة العالمية، جاء ذلك في مقترحات الحكومة الصينية، بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية التي نشرت يوم الاثنين.

ونقلت وكالة "رويترز"، نص المقترحات الصينية الذي جاء فيه أن "إساءة استخدام الاستثناء (من قواعد منظمة التجارة العالمية)، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وكذلك الإجراءات الأحادية الجانب التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإساءة استخدام أو التمادي في

استخدام تدابير الحماية التجارية الحالية، تسببت بأضرار جسيمة لنظام التجارة الدولية القائم على قواعد النظام التجاري الدولي، الحر والمنفتح".

وأضافت الحكومة الصينية: "إضافة لذلك، تضر هذه السياسة (الأمريكية) بشكل جدي بمصالح، الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، خاصة المتنامية منها، وتقوض سمعة وفعالية المنظمة الدولية نفسها،وكنتيجة لذلك تصطدم المنظمة، بتهديد غير مسبوق لوجودها".

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ولفتت الوكالة النظر إلى أن الوثيقة التي وضعتها الحكومة الصينية، لا تتضمن الإشارة المباشرة إلى الولايات المتحدة، وإنما تتحدث فقط عن "بعض الدول الأعضاء" في منظمة التجارة العالمية.

ولكن مع ذلك، تتحدث المقترحات الصينية عن وجود تهديد لوجود المنظمة، خاصة من قبل بعض التدابير، من بينها عرقلة عملية تعيين أعضاء جدد في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية، وكذلك استخدام اعتبارات الأمن القومي كحافز لفرض الرسوم التجارية على الألومنيوم والصلب والسيارات.

وأفادت رويترز، بأن واشنطن اتخذت مؤخرا، مثل هذه الإجراءات في مجال سياستها التجارية.