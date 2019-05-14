وزير خارجية روسيا: أزمة سوريا تحتاج حلولًا عاجلة

أعلن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، خلال لقاء نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، أن هناك الكثير من المشكلات التي تحتاج حلولا عاجلة ومنها أزمة سوريا.

وأكد لافروف خلال بدء المباحثات مع بومبيو في سوتشي الروسية، استعداد موسكو لإنشاء علاقات بناءة ومسئولة مع الولايات المتحدة في حال كانت واشنطن مستعدة لذلك، مشيرا إلى

أن البلدين يواجهان مشكلات تتطلب تدابير عاجلة وحلولا طويلة الأجل، بما في ذلك قضايا الأمن الاستراتيجي وتسوية الأزمات.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "لقد حان الوقت لبناء هيكل جديد للعلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن".