قيادي سوداني: نتوقع هجمات أخرى من النظام السابق

قال القيادي بالحزب الناصري وعضو قوى الحرية والتغيير ساطع حاج، إن الجلسة التي تمت الاثنين بين المجلس العسكري في السودان وقوى الحرية والتغيير أحدثت اختراقًا حقيقيًّا في الملفات العالقة، حيث تم التوصل إلى اتفاق حول المجلس السياسي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي مع قبول المجلس العسكري بحوالي 95% من المسودة التي قدمتها قوى الحريةوالتغيير .
وأضاف ساطع أن ما تم أثار حفيظة كتائب النظام السابق لأنها تريد العودة إلى المربع صفر لذلك هاجموا المعتصمين بالأسلحة، ما أدى إلى سقوط 7 شهداء وعدد كبير من الجرحى، ما جعل المجلس العسكري يصدر بيانًا، أدان فيه ذلك ونزلت قوات
وتوقع حاج أن كل الاحتمالات مفتوحة لهجوم آخر لأن النظام السابق لديه ميليشيات تمتلك أسلحة كثيرة ولم يتم القبض على هذه العناصر أو جمع السلاح للآن مع اتخاذ الجميع الحيطة بعدم تكرار ذلك. وأكد ساطع أن المفاوضات ستستمر بشكل سلس للوصول لنهايات منطقية نحو حكم مدني وبما يتناغم مع مطالب الثورة وتطلعات الشعب السوداني.
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